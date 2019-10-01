Движение транспорта будет запрещено в районе стадиона и Нижегородской ярмарки из-за форума "Россия – спортивная держава" Общество

Движение транспорта будет запрещено в районе стадиона и Нижегородской ярмарки из-за форума "Россия – спортивная держава". Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

В частности, с 06:00 до 20:00 10 октября будет временно прекращено движение транспорта на улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Карла Маркса), Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной).

Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам. Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, форум пройдет 10-11 октября 2019 года. Подробная программа размещена на сайте в разделе "Мероприятия".

Выступления

IOWA и Звонкий выступят в рамках форума "Россия – спортивная держава" 11 октября в 17:00 на территории исторического комплекса пакгаузов на Стрелке.

В финале праздника площадку украсит световая инсталляция. Вход на фестиваль свободный. (6+)

Чемпионат Европы по скейтбордингу

Чемпионат пройдет в ФОКе "Мещерский" в рамках форума. На участие в нем заявились более 100 лучших спортсменов континента.

Чемпионат Европы по скейтбордингу является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Главная часть соревнований запланирована на субботу, 12 октября. По словам организаторов, для зрителей двери ФОКа "Мещерский" будут открыты 10, 11 и 12 октября. Билеты бесплатные, но нужно было зарегистрироваться на сайте Чемпионата Европы. Регистрация уже закрыта.