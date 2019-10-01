Улицу Зеленодольскую в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта до ноября

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Участок улицы Зеленодольской Канавинском районе Нижнего Новгорода перекроют для транспорта с 11 по 31 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.
Речь идет об участке от улицы Бориса Самарина до улицы Войкова.
В департаменте пояснили, что перекрытие движения обусловлено ремонтом канализации. На данном участке установят соответствующие дорожные знаки.
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