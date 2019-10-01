Улицу Зеленодольскую в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта до ноября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Участок улицы Зеленодольской Канавинском районе Нижнего Новгорода перекроют для транспорта с 11 по 31 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Речь идет об участке от улицы Бориса Самарина до улицы Войкова.

В департаменте пояснили, что перекрытие движения обусловлено ремонтом канализации. На данном участке установят соответствующие дорожные знаки.