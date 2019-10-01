Тина Канделаки будет делать зарядку на стадионе "Нижний Новгород" Спорт

Известный журналист, телеведущий и общественный деятель Тина Канделаки будет делать общерегиональную зарядку на стадионе "Нижний Новгород" 11 октября 2019 года. Начало в 12:00 в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".

Перед зарядкой лучшие фитнес-тренеры города проведут на стадионе занятие по зумбе.

Вместе с Канделаки в зарядке примут участие призер Олимпийских игр, биатлонист Николай Круглов, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, чемпион мира по тайскому боксу Артем Пашпорин, блогеры, игроки ХК "Торпедо", БК "Нижний Новгород", ФК "Нижний Новгород", МФК "Оргхим", ВК "АСК".

Видео зарядки со стадиона будет транслироваться на другие площадки. К зарядке присоединятся: Главное управление МЧС России по Нижегородской области, Академия МВД РФ, студенты ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 6 ФОКов региона и сотрудники Горьковского автомобильного завода.

Отметим, что регистрация на форум уже закрыта. Прямую трансляцию зарядки можно будет увидеть в эфире ННТВ. Глава региона Глеб Никитин предложил нижегородцам также принять участие в зарядке.

"Мы постараемся сделать зарядку максимально яркой и интересной для всех возрастов", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, движение транспорта будет запрещено в районе стадиона и Нижегородской ярмарки из-за форума "Россия – спортивная держава" 10 октября.