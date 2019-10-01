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Общество

Пропавшая 7 октября девочка-подросток из Дзержинска найдена живой

09 октября 2019 13:44  [107] Общество

Фото: ПСО Волонтер

Девочка-подросток (12 лет), которая 7 октября 209 года пропала по дороге из шкоды в Дзержинске, найдена живой. Информацию об этом 9 октября опубликовал поисково-спасательный отряд "Волонтер".

"Найдена. Жива. Благодарим за помощь в поисках и распространение информации", - говорится в сообщении "Волонтера".

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек, которые пропали еще в 2018 году.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая — 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.

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