Последние новости рубрики Культура и отдых
09 октября 2019 13:50  [66] Открытая студия "Радио Рекорд" вернулась в нижегородский ТРК "Небо"
09 октября 2019 13:00  [60] Форум с выставкой кошек и собак пройдет в Нижнем Новгороде 18 по 20 октября
08 октября 2019 10:41  [237] Международный театральный фестиваль им.Горького пройдет в Нижнем Новгороде 14-26 октября
07 октября 2019 14:49  [1068] Снимок нижегородского метро включен в фотосборник самых красивых станций СССР
07 октября 2019 09:41  [575] Более тысячи нижегородцев подали заявку на участие в волонтерской программе форума "Россия — спортивная держава"
05 октября 2019 12:53  [460] Инсталяция вновь "оживит" фасад "Маяка" в Нижнем Новгороде
04 октября 2019 17:17  [609] "Число посетителей кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" может вырасти до миллиона к 2025 году", - Глеб Никитин
04 октября 2019 15:33  [368] Детский игровой комплекс открыли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
03 октября 2019 16:41  [344] Почти 6 тысяч зрителей посетили единственный в России фестиваль "Вазари" в Нижнем Новгороде
03 октября 2019 15:50  [337] Каскад из пяти фонтанов в Сормовском районе открыли после реконструкции
Культура и отдых

Открытая студия "Радио Рекорд" вернулась в нижегородский ТРК "Небо"

09 октября 2019 13:50  [66] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "НЕБО"

Открытая студия "Радио Рекорд" вернулась в нижегородский ТРК "Небо". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

Жители и гости Нижнего Новгорода снова могут не только слушать вечернее шоу на "Радио Рекорд" (100.9 FM), но также непосредственно наблюдать за происходящим в радиостудии, которую временно разместили в ТРК "Небо".

"Весь октябрь, шесть дней в неделю, ведущие "Радио Рекорд Нижний Новгород" – Никита, Иван NiсkOne и Женя Скай - будут на виду у всех "качать Нижний" прямо из торгово-развлекательного комплекса. А каждую пятницу и субботу на "небесной" площадке "Радио Рекорд" вы сможете услышать и увидеть интересных гостей - профессиональных скейтеров, художников граффити и стрит-арта, танцоров, киберспортсменов, игроков команды по Американскому футболу "Рэйдерс 52", футбольного клуба "Нижний Новгород" и многих других", - рассказали в пресс-службе ТРК.

В пятницу и субботу гостей ТРК "Небо" ждут розыгрыши призов, в числе которых – билеты на концерты любимых исполнителей.

Открытая студия "Радио Рекорд" завершит свою работу 2 ноября. В этот день в ТРК "Небо" состоится открытая автограф-сессия с артистами проекта "Песни-2" на ТНТ.

За расписанием звездных гостей можно следить в группе ВКонтакте "Радио Рекорд Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph