Открытая студия "Радио Рекорд" вернулась в нижегородский ТРК "Небо" Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "НЕБО"

Открытая студия "Радио Рекорд" вернулась в нижегородский ТРК "Небо". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.



Жители и гости Нижнего Новгорода снова могут не только слушать вечернее шоу на "Радио Рекорд" (100.9 FM), но также непосредственно наблюдать за происходящим в радиостудии, которую временно разместили в ТРК "Небо".

"Весь октябрь, шесть дней в неделю, ведущие "Радио Рекорд Нижний Новгород" – Никита, Иван NiсkOne и Женя Скай - будут на виду у всех "качать Нижний" прямо из торгово-развлекательного комплекса. А каждую пятницу и субботу на "небесной" площадке "Радио Рекорд" вы сможете услышать и увидеть интересных гостей - профессиональных скейтеров, художников граффити и стрит-арта, танцоров, киберспортсменов, игроков команды по Американскому футболу "Рэйдерс 52", футбольного клуба "Нижний Новгород" и многих других", - рассказали в пресс-службе ТРК.

В пятницу и субботу гостей ТРК "Небо" ждут розыгрыши призов, в числе которых – билеты на концерты любимых исполнителей.

Открытая студия "Радио Рекорд" завершит свою работу 2 ноября. В этот день в ТРК "Небо" состоится открытая автограф-сессия с артистами проекта "Песни-2" на ТНТ.

За расписанием звездных гостей можно следить в группе ВКонтакте "Радио Рекорд Нижний Новгород".