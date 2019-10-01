Нижегородский водоканал примет участие в разработке программы стажировок Общество

Фото: АО "Нижегородский водоканал"

Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" приняли участие в рабочем совещании, организованном заместителем управляющего делами правительства Сергеем Бочаровым и "Центром карьеры" ННГУ им. Лобачевского. На встрече, посвященной доработке проекта "Молодежный кадровый резерв", обсуждались вопросы организации стажировок для молодых людей как в правительстве, так и в коммерческих компаниях.

Нижегородский водоканал в свою очередь уже зарекомендовал себя как предприятие, имеющее успешный опыт такой работы, пояснили в пресс-службе водоканала.

В 2019 году в кросс-функциональной стажировке приняли участие 33 студента старших курсов трех ведущих вузов Нижнего Новгорода. Стажировку ребята проходят в течение полугода под чутким руководством наставников из 20 подразделений компании.

"На период стажировки с ребятами заключается срочный трудовой договор и предоставляется возможность устанавливать гибкий режим работы. Такая организации работы позволяет студенту совмещать учебный процесс с практикой, в процессе которой они приобретают профессиональные навыки и опыт по специальности, а руководство предприятия может оценить их уровень компетенции, внутренний потенциал и умение работать в команде. Стажировка еще не закончена, но предварительные результаты уже есть. 15 стажеров продолжат работать в организации", - рассказала начальник управления по работе с персоналом компании Валерия Тихонова.

"Мы положительно оцениваем опыт Нижегородского водоканала в плане организации стажировок для студентов. И рассчитываем на сотрудничество в рамках разработки проекта "Молодежный кадровый резерв", - отметил заместитель управляющего делами правительства Сергей Бочаров.

Напомним, ранее генеральный директор Нижегородского водоканала Николай Николюк отмечал, что предприятие заинтересовано в привлечении молодых и профессиональных кадров и готово предложить возможность получения интересного опыта, реализации профессиональных навыков, построения собственной карьеры и получения достойного вознаграждения.