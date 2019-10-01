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Экономика

ЦБ РФ выпустит драгоценные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода

09 октября 2019 15:19  [77] Экономика

Фото: с сайта ЦБ РФ

ЦБ РФ выпустит драгоценные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода и в честь юбилеев значимых для России исторических событий. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Помимо 800-летия столицы Приволжья, выпуском памятных монет из драгоценных металлов будут отмечены юбилеи выдающихся личностей: 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения поэта Николая Некрасова, 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского, 100-летие со дня рождения физика Андрея Сахарова.

Также, золотая монета 200 рублей выйдет в новой серии "Атомный ледокольный флот России", запланированной на 2021 год. Это будет самый крупный номинал 2021 года. Тогда же предполагается отчеканить монеты в новых сериях "Космос" и "Изобретения России".

Творчеству Юрия Никулина будут посвящены монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

Кроме того, в 2021 году новыми монетами пополнятся регулярные серии "Выдающиеся личности России", "Памятники архитектуры России", "Сокровищница мировой культуры", "Российская Федерация", "Вооруженные силы Российской Федерации" и ставшая популярной среди коллекционеров серия "Российская (советская) мультипликация".

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит от федерации на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей.

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