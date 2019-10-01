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Бизнес

Автомобиль арестовали у руководителя нижегородской организации за долги по зарплате

10 октября 2019 09:42  [36] Бизнес

Автомобиль арестовали у руководителя нижегородской организации за долги по зарплате. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 октября 2019 года, личный автотранспорт директора ООО "БАС-АТЕЛЬЕ" стоимостью около 850 тысяч рублей арестовали в счет погашения задолженности в размере около 1 млн рублей. В суд направлено уголовное дело по ч. 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты).

По версии следствия в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года руководитель организации, осуществляющей деятельность по ремонту автомобилей, полностью не выплачивал 15 работникам заработную плату.

Общая сумма задолженности составила около 1 млн рублей. При этом на расчетном счете общества имелись денежные средства, достаточные для своевременной и полной выплаты заработной платы, однако они расходовались для решения текущих финансовых вопросов предприятия, не являющихся первоочередными.

Напомним, Саровское управление строительства погасило долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры. На автомобиль (Audi Q5) генерального директора наложили арест. В результате долги были погашены в полном объеме.

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