Счет в пользу Нижегородской области: подписано соглашение о развитии футбола Спорт

Фото: Александр Воложанин

Соглашение о развитии футбола в Нижегородской области подписано в рамках форума "Россия – спортивная держава", который стартовал 10 октября 2019 года. Документ подписали министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.

Нижегородская область – второй пилотный регион, с которым будет подписано четырехстороннее соглашение о развитии футбола.

Цель – развитие системы региональной подготовки резерва

Концепция проекта основана на пирамиде футбольных школ с максимальным охватом в основании и ростом интенсивности подготовки на каждом следующем этапе. В рамках соглашения будут создаваться и развиваться Региональные центры подготовки футболистов (РЦПФ) и детские футбольные центры (ДЦФ).

Правительство региона будет содействовать разработке программ развития футбола, их внедрению на территории региона, а также созданию в области региональных центров подготовки футболистов и развитии материально-технической базы. Представители региона планируют принимать участие в профильных мероприятиях, направленных на развитие футбола.

Сроки соглашения

Министерство спорта РФ в рамках соглашения оказывает методическое содействие в разработке программ развития футбола, информирует стороны о ведомственных нормативно-правовых актах, влияющих на развитие вида спорта "футбол", взаимодействует по вопросам реализации общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года на территории Нижегородской области.

В рамках соглашения, рассчитанного на пять лет, РФС будет содействовать развитию футбола в Нижегородской области во взаимодействии с субъектами физической культуры и спорта, осуществлять консультации по вопросам развития и пропаганды детско-юношеского, массового, любительского и профессионального футбола и его дисциплин, а также методическое сопровождение работы регионального центра подготовки футболистов.

Приток новых футболистов

"Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы наследие Чемпионата мира по футболу продолжало служить развитию спорта. Мы работаем над ее выполнением. Сейчас футбол самый популярный вид спорта в регионе. Численность занимающихся футболом в 2018 году в Нижегородской области выросла на 6% по сравнению с 2017 годом. Им занимаются более 43 000 человек. Но это не предел. Все тренировочные площадки ЧМ-2018 в Нижегородской области активно работают в режиме наследия и готовы к притоку новых футболистов. Продолжается адаптация тренировочных площадок Чемпионата мира к круглогодичному использованию. В "Региональном центре подготовки футболистов "Нижний Новгород" тренируются более 360 ребят начиная с 7 лет. Уверен, что при поддержке министерства спорта России и Российского футбольного союза нам удастся воспитать поколение успешных игроков", - отметил по итогам подписания Глеб Никитин.

"В Нижегородской области всегда многое делалось и делается для развития футбола. Есть большой интерес к активному сотрудничеству с РФС со стороны регионального руководства. Наше соглашение позволит более системно и эффективно развивать этот вида спорта в Нижегородской области. Безусловно, мы намерены задействовать наследие ЧМ - прекрасный стадион, а также высокий интерес нижегородцев к футболу", - сказал Александр Дюков.

Напомним, 10 октября 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в работе VIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Президент выступит на пленарном заседании, основная тема которого – "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом".