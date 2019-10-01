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Политика

Владимир Путин посетит Нижегородскую область 10 октября

09 октября 2019 17:04  [42] Политика

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент РФ Владимир Путин посетит Нижегородскую область 10 октября 2019 года и примет участие в работе VIII международного спортивного форума "Россия – спортивная держава".

Как сообщили в пресс-службе правительства области, президент выступит на пленарном заседании, основная тема которого – "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом".

Глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и на местном уровне.

Кроме того, на форуме Владимир Путин встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы".

В мероприятиях форума примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Форум "Россия – спортивная держава" позволит нам еще раз представить достижения нижегородского спорта, поговорить о проблемах и наметить основные пути решения. Обязательно будет обсуждаться региональный аспект национальных проектов в части создания условий для формирования здорового образа жизни наших граждан", - подчеркнул губернатор.

По словам Глеба Никитина, гостям города помогут сделать пребывание в Нижнем Новгороде максимально комфортным. Для успешного проведения форума подготовлены 400 добровольцев по ключевым функциональным направлениям: аккредитация, навигация, логистика, транспорт, активности и спортплощадки. Также для комфортного передвижения гостей на территории, прилегающей к стадиону, будет задействовано 15 навигационных стел и обеспечена навигация в метро.

Напомним, Тина Канделаки будет делать общерегиональную зарядку на стадионе "Нижний Новгород" 11 октября в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".

Форум пройдет 10-11 октября 2019 года. Подробная программа размещена на сайте в разделе "Мероприятия". Движение транспорта будет запрещено 10 октября в районе стадиона и Нижегородской ярмарки из-за форума.

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