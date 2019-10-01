Регби будут развивать в Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

Регби будут развивать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Высшего совета Общероссийской общественной организации "Спортивная федерация (союз) регби России" Игорь Артемьев. Подписание прошло на международном форуме "Россия - спортивная держава". На подписании также присутствовала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Регби - очень интересный вид спорта, имеющий в мире огромную армию поклонников. В Нижегородской области он развивается благодаря энтузиастам, которые прикладывают к этому немало усилий. Мы будем поддерживать эти начинания. Надеюсь, что поклонников у регби в регионе станет гораздо больше", - сказал Глеб Никитин.

Соглашение в частности предполагает развитие детско-юношеского регби в Нижегородской области и инфраструктуры для занятий этим видом спорта. Сейчас в регионе регби занимаются около 200 человек.

Напомним, в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать для жителей страны доступные условия для занятий спортом. К 2024 году регулярно заниматься спортом в регионе должны более 55% нижегородцев.

Добавим также, что 18 апреля 2019 года в Москве Глеб Никитин принял участие в заседании Высшего совета федерации регби России. Заседание провел председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Мы находимся на старте структурных преобразований в области развития регби. Только что зарегистрирована Федерация регби Нижегородской области. В настоящий момент формируем "дорожную карту" по развитию инфраструктуры и проведению необходимых организационных мероприятий, которые будут способствовать популяризации данного вида спорта. Мы видим потенциал как в развитии массового спорта, так и в достижении успехов на профессиональном уровне. В рамках "дорожной карты" по развитию регби будут подготовлены предложения по созданию профессионального клуба с перспективой вхождения в регбийную элиту России", - сказал губернатор. Он добавил, что регби будет развиваться и благодаря спортивной инфраструктуре, созданной в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. По итогам голосования было принято решение о вхождении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в состав попечительского совета Федерации регби России.