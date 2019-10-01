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Политика

"Нижегородский опыт кадровой политики стал успешным и уже используется в других регионах России", - Алексей Комиссаров

10 октября 2019 12:19  [116] Политика

Фото: с сайта ruspekh.ru

Глеб Никитин 9 октября назначил экс-главного врача Борской ЦРБ Александра Смирнова министром здравоохранения Нижегородской области.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров прокомментировал назначение, отметив при этом, что "открытость и прозрачность конкурсов, вовлеченность экспертов и общественности в процесс отбора кандидатов, кадровый портал с личными кабинетами соискателей – нижегородский опыт стал успешным и уже используется в других регионах России".

"При этом важно, что в Нижегородской области при отборе кандидатов на значимые позиции выбор делается в первую очередь исходя из опыта работы и компетенций конкретного претендента, а не участия его в тех или иных конкурсах. Позиция регионального министра здравоохранения требует от соискателя наличия совершенно определенных компетенций и знания местной специфики. Логично, что руководством региона было принято решение назначить на эту позицию претендента, который в конкурсе не участвовал, но имеет огромный административный стаж и опыт по улучшению работы поликлиник в одном из районных центров.

Финалисты же конкурсного отбора в любом случае могут рассчитывать на карьерный рост. Их достижения в рамках программы не будут обесцениваться. Уверен, что это положительно скажется на дальнейшей работе программы "Команда Правительства".

Идею такого отбора заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 4 октября представил президенту России Владимиру Путину на наблюдательном совете нашей организации – АНО "Россия – страна возможностей". Подобные конкурсы позволяют даже опытным профессионалам проверить свои силы, освежить знания и "прокачать" лидерские компетенции", - считает Алексей Комиссаров.

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