Глеб Никитин назначил экс-главного врача Борской ЦРБ Александра Смирнова главой минздрава Нижегородской области Политика

Александр Смиронов Фото: Соцсеть (Андрей Вовк)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 октября 2019 года назначил бывшего главрача Борской ЦРБ Александра Смирнова министром здравоохранения области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин сказал, что главной задачей Александра Смирнова на посту министра станет реализация мероприятий национального проекта "Здравоохранение" и выполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения (от 20 августа 2019 года).

"Президент поставил перед нами четкие задачи и определил основные приоритеты в работе системы здравоохранения, от эффективности и качества которых, как отметил Владимир Путин, зависят продолжительность жизни людей, демография, здоровье нации", - сказал Глеб Никитин.

"Уже до 10 января 2020 года необходимо разработать региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. До 2021 года нужно внедрить новую модель работы во всех детских поликлиниках региона и как можно скорее перевести на такие же стандарты все взрослые поликлиники. Вместе с этим мы будем максимально тщательно выстраивать логистику мобильных медицинских комплексов и развивать санитарную авиацию, чтобы доступ к качественным медицинским услугам могли получить как можно больше нижегородцев", - добавил глава области.

"Именно поручения президента стали определяющим фактором при принятии решения о назначении. Большую поддержку оказало нам министерство здравоохранения РФ. Вместе с коллегами мы смогли еще раз обсудить все критерии к данной должности для того, чтобы максимально эффективно выстроить коммуникацию на федеральной и региональной власти по этому важнейшему направлению и окончательно определиться с кандидатурой", - подчеркнул Глеб Никитин.

"В Борской ЦРБ уже есть опыт внедрения новой модели поликлиники, в этом году реализуются еще два проекта, также организована работа мобильного ФАПа. Более 16 тысяч пациентов в год получают медицинскую помощь в стационарах Борской ЦРБ. Через амбулаторно-поликлиническую службу проходит более 700 тысяч пациентов. Бригады скорой медицинской помощи выезжают на вызовы около 40 тысяч раз. Именно опыт работ "на земле" сегодня наиболее востребован на всех уровнях власти. Важным аргументом стал и огромный стаж административной работы у Александра Смирнова. Несколько лет он отвечал за всю социальную сферу целого региона. Уверен, что новый министр сможет применить свой багаж знаний для формирования системы наставничества в медицине, создание которой также предусмотрено поручениями президента. Это тот случай, когда особенно востребованы знания и навыки старшего поколения. Их необходимо передавать более молодым коллегам для формирования преемственности", - пояснил глава региона.

Глеб Никитин рекомендовал заместителю губернатора Андрею Гнеушеву и Александру Смирнову выработать предложения финалистам конкурса и рассмотреть их кандидатуры на должности заместителей министра. В финальный этап прошли главный врач мурманской городской детской поликлиники №4 Светлана Белозерова, главный врач городской больницы №35 в Нижнем Новгороде Аркадий Денисенко и заместитель руководителя координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России Руслан Султанов.

"Команда Правительства" - это живой организм, который вне зависимости от назначений помогает людям расти и развиваться. Все результаты, полученные в ходе конкурса, станут важнейшим фактором для выстраивания дальнейшей карьерной траектории участников. Так получилось, что финальный этап не позволил остановиться на единственном варианте. Не было и однозначного мнения экспертов. Александр Смирнов также находится в управленческой базе "Команды Правительства" и благодаря возможностям программы удалось определить его как наиболее оптимальную кандидатуру", - отметил заместитель губернатора Андрей Бетин.

"Результат этого отбора позволил показать и непредвзятость конкурсных процедур, продемонстрировать, что они не формируются под конкретного человека. Каждый раз это открытая история с непредсказуемым результатом. Главную роль в процессе играет профессионализм и компетенции конкретного человека", - добавил он.

Напомним, 2 сентября 2019 года Глеб Никитин проверил работу Борской ЦРБ в рамках рабочего визита в г.Бор. Глава региона посетил стационар и поликлинику №1, пообщался с пациентами, а также провел встречу с главным врачом ЦРБ Александром Смирновым. Как рассказал Александр Смирнов, в апреле 2018 года во взрослой поликлинике №1 стартовал проект "Бережливая поликлиника": начали работать открытая регистратура, call-центр, позволяющий записаться на прием к любому специалисту по телефону, проведен ремонт первого этажа поликлиники.

Глеб Никитин тогда поручил продолжать работу по повышению доступности медицинских услуг для жителей городского округа, расширять возможности call-центра, привлекать новых специалистов. Также глава региона узнал у главного врача ЦРБ, как складывается ситуация в сельском медицинском пункте села Редькино, где в марте 2018 года проходила встреча с жителями. В ходе встречи жители рассказали главе региона о проблемах в сфере медицинского обслуживания: частой смене врачей в сельском медицинском пункте, отсутствии медсестры, сложностях с записью на прием в Борской ЦРБ. Александр Смирнов сообщил, что в медпункте в настоящее время работает медицинская сестра, и приняты меры по улучшению обслуживания. Также с февраля 2019 года в округе действует мобильный ФАП.



СПРАВКА:

Александр Смиронов в 1983 году окончил с отличием Горьковский государственный медицинский институт имени С.М. Кирова по специальности "лечебное дело". Далее работал в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода.

В 1992-1999 гг. возглавлял управление здравоохранения администрации Нижнего Новгорода. В 2001-2003 гг. руководил Приволжским окружным медицинским центром, затем возглавил департамент организации и развития медицинской помощи населению минздрава РФ.

В 2009 году назначен заместителем губернатора Новгородской области, с 2018 года являлся главврачом Борской ЦРБ.