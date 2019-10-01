"Александр Смирнов – невероятно компетентный специалист", - Антон Максимов

"Александр Смирнов – невероятно компетентный специалист", - сказал главный врач "Специализированной кардиологической клинической больницы", кандидат медицинских наук Антон Максимов, комментируя назначение Александра Смирнова министром здравоохранения Нижегородской области.
"Александр Владимирович - коренной нижегородец, хорошо знает проблемы здравоохранения Нижегородской области. Он также имеет большой опыт руководящей работы в регионе, поскольку являлся главным врачом больницы, и директором департамента здравоохранения Нижнего Новгорода, у него есть и более высокие карьерные достижения", - пояснил Александра Смирнов.
"Также Александр Смирнов невероятно компетентный специалист, доктор наук, профессор. Свою блестящую докторскую диссертацию он написал без единого помощника. И за это я его тоже очень уважаю", - подытожил медик.
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