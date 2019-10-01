Туристические маршруты "Поветлужья" будут организованы в ближайшее время в Нижегородской области Общество

Туристические маршруты "Поветлужья" будут организованы в ближайшее время в Нижегородской области. Об этом сообщили участники круглого стола АНО "Минин-центр", в рамках которого презентовали и обсудили концепцию межмуниципального туристического кластера "Поветлужье".

Мероприятие состоялось 9 октября в Нижнем Новгороде при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области при участии представителей Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) и Ассоциации муниципалитетов бассейна реки Ветлуги "Поветлужье".

Стоит отметить, что работа по реализации туристического потенциала муниципалитетов была начала в 2018 году, и уже сегодня вышла на практический уровень. Как отметил председатель АНО "Минин-центр" Игорь Соловьев, что амбициозная задача кластерного формата для муниципалитетов Поветлужья опирается на актуальные и реальные возможности. "Во-первых, это системное планирование областного руководства, а во-вторых, межмуниципальное взаимодействия районов Нижегородского Поветлужья, которые заинтересованы в получении новых возможностей социально-экономического развития", - добавил он. Кроме того, эксперт подчеркнул, что "Стратегия Нижегородской области", в качестве приоритетных задач развития регионального туризма определила формирование новых центров туристического притяжения и активизацию кластерного подхода в развитии туристско-рекреационных зон.

В свою очередь председатель Ассоциации "Поветлужье" Сергей Смирнов рассказал о перспективах туристического развития Поветлужья, как единого целого нескольких районов, объединенных фактором реки Ветлуги, которые обладают рядом уникальных и конкурентных преимуществ. По его словам, ряд факторов, а именно: экологическая обстановка, историко-культурная уникальность и религиозное многообразие могут сформировать в Поветлужье уникальную природную и историко-культурную зону туризма центральной России.

Заведующая центром туристического образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского Вероника Беляева презентовала проекты нескольких межмуниципальных маршрутов, которые были разработаны на основе проведенных исследований и научной экспедиции по районам нижегородского Поветлужья.

Президент Нижегородской Туристической Лиги Елена Портнова отметила активный рост рынка внутреннего туризма за последние годы и востребованность со стороны нижегородских туроператоров новых туристических территорий и объектов. В этом отношении, и с учетом ряда уникальных характеристик, район Поветлужья может быть привлекательным для современных как отечественных, так и зарубежных туристов.

Стоит отметить, что в ближайшее время концепция МТК "Поветлужье" будет реализоваться в межмуниципальных туристических маршрутах под единым брендом "Поветлужье", к которым проявили активный интерес нижегородские туроператоры, а также в подготовке необходимой документации для обеспечения региональной и федеральной поддержке программ развития туризма.