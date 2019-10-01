НБД-Банк обновил линейку тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк обновил линейку тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов



НБД-Банк обновил линейку тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов с 10 октября 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО "НБД-Банк". Тарифная линейка разработана с учетом потребностей разных бизнесов.

В рамках поддержки малого бизнеса НБД-Банк запустил специальное предложение – тарифный план "Стартовый". Он предназначен для начинающих предпринимателей или микробизнеса. Подключаясь к нему, клиент получает необходимый набор услуг по приемлемой цене. Подходит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также в линейке появился тарифный план "Легкий" – для бизнеса с небольшими или нерегулярными оборотами по расчетному счету. Он позволяет легко и просто просчитать стоимость расчетного обслуживания. Клиент платит 0,9% за любое поступление на расчетный счет – как по кассе, так и путем безналичного перевода. Остальные услуги РКО предоставляются бесплатно. При отсутствии поступлений клиент ничего не заплатит банку.

Для компаний, проводящих большое количество безналичных платежей, банк подготовил тарифный план "Активные расчеты". В рамках данного тарифа предприниматели получают работающий расчетный счет с подключенным Интернет-Банком в день его открытия, чтобы можно было приступить к ведению дел.

В тарифном плане "Торговый", уже полюбившемся клиентам банка, которые занимаются оптовой и розничной торговлей также произошли изменения. Стоимость тарифного плана "Торговый" снижена, при сохранении льготного кассового обслуживания и достаточного количества бесплатных платежных поручений.

"Качественное обслуживание малого и среднего бизнеса, а также гибкая система тарифов являются приоритетом деятельности НБД-Банка. Мы очень рады, что все больше предпринимателей сотрудничают с НБД-Банком и с удовольствием предоставляем им самую понятную и удобную линейку тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию", – подчеркнул начальник Управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.