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Культура и отдых

Премьера российской комедии "Девушки бывают разные" прошла в нижегородских кинотеатрах

10 октября 2019 17:35  [60] Культура и отдых

Премьера российской комедии "Девушки бывают разные" прошла в нижегородских кинотеатрах. Об этом сообщают организаторы показа.

Одну из главных ролей в новой комедии сыграл нижегородский актер Артем Сучков. В Нижнем Новгороде он учился в театральном училище им. Евстигнеева. В биографии 27 летнего актера множество кинокартин: "Эпидемия", "Ланцет", "Свадьбы и разводы", "Гоголь", "Фантом", "Отчаянные" и многие другие.

В центре сюжета новой комедии "Девушки бывают разные" - тройка друзей, которые отправились на курорт в Мексике. После бурного веселья, они с трудом просыпаются утром посреди пляжа и даже не помнят, что же произошло накануне.

"Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью парни перешли дорогу криминальному авторитету Хуану. Теперь чтобы выйти сухими из воды друзьям пришлось переодеться в девушек. Все окончательно запутывается когда в дело вмешивается любовь", - рассказали организаторы показа.

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