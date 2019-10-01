Премьера российской комедии "Девушки бывают разные" прошла в нижегородских кинотеатрах Культура и отдых

Премьера российской комедии "Девушки бывают разные" прошла в нижегородских кинотеатрах. Об этом сообщают организаторы показа.

Одну из главных ролей в новой комедии сыграл нижегородский актер Артем Сучков. В Нижнем Новгороде он учился в театральном училище им. Евстигнеева. В биографии 27 летнего актера множество кинокартин: "Эпидемия", "Ланцет", "Свадьбы и разводы", "Гоголь", "Фантом", "Отчаянные" и многие другие.

В центре сюжета новой комедии "Девушки бывают разные" - тройка друзей, которые отправились на курорт в Мексике. После бурного веселья, они с трудом просыпаются утром посреди пляжа и даже не помнят, что же произошло накануне.

"Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью парни перешли дорогу криминальному авторитету Хуану. Теперь чтобы выйти сухими из воды друзьям пришлось переодеться в девушек. Все окончательно запутывается когда в дело вмешивается любовь", - рассказали организаторы показа.