Аварию, из-за которой 150 домов Нижнего Новгорода остались без воды, устранили Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Аварию, из-за которой более 150 домов Автозаводского района Нижнего Новгорода остались без воды, устранили через 4 часа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что без холодного водоснабжения остались 194 жилых дома, где проживает более 14 тысяч человек.

В пресс-службе администрации пояснили, что авария произошла на ул. Космической. Это случилось в 12:54 из-за повреждение водовода диаметром 1000 мм.

Во время устранении аварии "Нижегородский водоканал" организовал подвоз питьевой воды для жителей.

Восстановить работоспособность водопровода удалось всего за 4 часа. В 17:00 часов водоснабжение было возобновлено.