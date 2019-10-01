Аварию, из-за которой 150 домов Нижнего Новгорода остались без воды, устранили

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Аварию, из-за которой более 150 домов Автозаводского района Нижнего Новгорода остались без воды, устранили через 4 часа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что без холодного водоснабжения остались 194 жилых дома, где проживает более 14 тысяч человек.
В пресс-службе администрации пояснили, что авария произошла на ул. Космической. Это случилось в 12:54 из-за повреждение водовода диаметром 1000 мм.
Во время устранении аварии "Нижегородский водоканал" организовал подвоз питьевой воды для жителей.
Восстановить работоспособность водопровода удалось всего за 4 часа. В 17:00 часов водоснабжение было возобновлено.
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