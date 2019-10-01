Руководство Дзержинска приняло участие в форуме "Россия – спортивная держава" Политика

Руководство Дзержинска приняло участие в форуме "Россия – спортивная держава". Как сообщили в пресс-службе администрации, глава города Иван Носков встретился с участниками форума 10 октября 2019 года.

На встрече присутствовали почетные гости: президент "Международной спортивной организации федерации колясочников и ампутантов" Руди ван ден Аббееле, генеральный директор "Международной спортивной организации федерации колясочников и ампутантов" Шармейн Хупер, президент Европейского паралимпийского комитета Ратко Ковачич, а также президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Среди приглашенных были участники паралимпийской сборной России по футболу и другие дзержинские спортсмены-паралимпийцы.

"Дзержинск по праву считается городом спорта и даже развитие паралимпийского движения у нас началось одновременно с развитием этого движения в стране, в конце 80-х годов. Дзержинск воспитал чемпионов мира и Европы, много паралимпийских чемпионов. Мы поддерживаем наших спортсменов и в следующем году начнётся строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Это даст новый импульс развитию физической культуры и спорта, новых спортивных достижений в нашем городе", - отметил Иван Носков в приветственном слове.

В завершении встречи главе города Дзержинска были вручены благодарственные письма от Паралимпийского комитета России и "Международной спортивной организации федерации колясочников и ампутантов". Все почетные гости получили сувениры и подарки в память о поездке в Дзержинск и пообщались с воспитанниками дзержинских спортивных школ.