Последние новости рубрики Общество
11 октября 2019 12:28  [26] Прокуратура выясняет обстоятельства обрушения стены духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде
11 октября 2019 11:50  [78] Флигель усадьбы Соколовой в Нижнем Новгороде не является ОКН и не подлежит восстановлению
11 октября 2019 11:36  [73] Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
11 октября 2019 10:08  [101] "Красное Сормово" проведет экскурсии для нижегородских школьников и студентов
11 октября 2019 09:44  [114] Нижегородский водоканал проводит отбор проб из-за информации о содержании фенола в Оке
11 октября 2019 09:30  [771] Культурно-образовательный центр откроют на нижегородской Стрелке
10 октября 2019 18:48  [338] Аварию, из-за которой 150 домов Нижнего Новгорода остались без воды, устранили
10 октября 2019 18:32  [261] Завод им.Свердлова будет контролировать изменения содержания фенола в Оке рядом с Дзержинском
10 октября 2019 16:20  [158] Ремонт начался в новом корпусе нижегородской школы №127
10 октября 2019 15:47  [2012] Живущему в стае собак козленку сделали операцию в Нижнем Новгороде
Общество

Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay

11 октября 2019 11:36  [73] Общество

Альфа-Банк, Mastercard и российская компания Cardsmobile объявляют о запуске сервиса Кошелёк Pay, с которым можно просто, удобно и безопасно оплачивать покупки смартфоном в одно касание. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение "Кошелёк" и активировать в нем платежные карты Mastercard. Кошелёк Pay позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и "умные" носимые устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты. В дальнейшем клиенты смогут выпускать в приложении "Кошелёк" новые карты Альфа-Банка Mastercard сразу в мобильном формате.

Приложение "Кошелёк" агрегирует в мобильном устройстве в удобной для розничного пользователя форме все виды карточных продуктов: банковские, скидочные карты, сертификаты и купоны, а для торгово-сервисных предприятий – предоставляет возможности по организации и управлению программами лояльности.

"Бесконтактные платежи активно растут и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и Кошелек Pay. С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промо-акций и сервисов учета покупок в личном кабинете за счет интеграции платежных транзакций с программами лояльности ритейлеров на платформе Кошелек", - прокомментировал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph