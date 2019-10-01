Последние новости рубрики Экономика
11 октября 2019 11:48  [66] Фундамент нового котлоагрегата возвели на Дзержинской ТЭЦ
11 октября 2019 11:14  [85] "Теплоэнерго" организовал хакатон для нижегородских студентов
09 октября 2019 16:32  [263] Власти Кстова планируют привлечь 100 млн рублей для покрытия дефицита бюджета
09 октября 2019 15:19  [206] ЦБ РФ выпустит драгоценные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода
09 октября 2019 13:31  [245] Налоговые доходы нижегородских муниципалитетов увеличат на 1,8 млрд рублей
09 октября 2019 09:41  [243] Повышение зарплаты и помощь дольщикам: Глеб Никитин внес в ЗС НО проект поправок в бюджет
05 октября 2019 19:57  [453] Сбербанк выявил виновного в утечке данных о владельцах кредитных карт
04 октября 2019 18:30  [1694] Все виды оплаты проезда на общественном транспорте начали принимать в Дзержинске
04 октября 2019 18:18  [354] Нижегородская область подготовила заявку в Ростуризм на развитие кластера "Ока – Волга"
04 октября 2019 17:54  [443] "Городскую лабораторию инноваций" запустили в Нижнем Новгороде
Экономика

Фундамент нового котлоагрегата возвели на Дзержинской ТЭЦ

11 октября 2019 11:48  [66] Экономика

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" возведен фундамент нового энергетического котла производительностью 75 т/час. Об этом сообщили в пресс-службе "Т Плюс".

Новый котлоагрегат будет установлен взамен выведенного из эксплуатации и демонтированного старого котлоагрегата №2. Он будет обеспечивать паром крупного промышленного потребителя АО "Сибур-Нефтехим", с которым компания в прошлом году заключила долгосрочный договор теплоснабжения.

"Параметры свежего пара, который будет вырабатывать котлоагрегат, соответствуют технологическим потребностям ключевого партнера. Ввод нового оборудования существенно снизит удельные расходы, оптимизирует экономические показатели работы станции, повысит ее энергетическую эффективность", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Стоимость проекта составляет более 230 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph