Фундамент нового котлоагрегата возвели на Дзержинской ТЭЦ Экономика

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" возведен фундамент нового энергетического котла производительностью 75 т/час. Об этом сообщили в пресс-службе "Т Плюс".

Новый котлоагрегат будет установлен взамен выведенного из эксплуатации и демонтированного старого котлоагрегата №2. Он будет обеспечивать паром крупного промышленного потребителя АО "Сибур-Нефтехим", с которым компания в прошлом году заключила долгосрочный договор теплоснабжения.

"Параметры свежего пара, который будет вырабатывать котлоагрегат, соответствуют технологическим потребностям ключевого партнера. Ввод нового оборудования существенно снизит удельные расходы, оптимизирует экономические показатели работы станции, повысит ее энергетическую эффективность", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Стоимость проекта составляет более 230 млн рублей.