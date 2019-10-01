Флигель усадьбы Соколовой в Нижнем Новгороде не является ОКН и не подлежит восстановлению Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Снесенный в сентябре 2019 года флигель исторической усадьбы П.Н. Соколовой второй половины XIX века (ул. Ошарская, 10А) не будет восстановлен. Об этом НИА "Нижний Новгород " сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГО ОКН) Нижегородской области.

"Поскольку здание не является объектом культурного наследия, а также выявленным объектом культурного наследия, правовых оснований для обязания собственника к его восстановлению в настоящее время не имеется", - говорится в сообщении.

Нижегородцы против

В УГО ОКН рассказали, что в ведомство поступили многочисленные обращения нижегородцев, которые выступали против сноса здания, расположенного в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород". Жители города просили сохранить объект.

(фото с сайта opentextnn.ru)

Также свою обеспокоенность высказывали градозащитники. В том числе, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова отмечала, что "комплекс городской усадьбы являлся подлинным источником по истории нижегородской архитектуры, градостроительства и строительного мастерства 1860-х годов, имеющим высокий уровень сохранности своего первоначального облика и подлинных конструкций составляющих его зданий".

При этом усадьба, включающая в себя главный дом (ул.Ошарская, 10), лавку (ул.Ошарская, 10а), въездные ворота, соединяющие ее с главным домом, официально не является объектом культурного наследия и выявленным объектом культурного наследия.

Дом находится в частной собственности Борониной Е.Ю. Здание не эксплуатируется в течении длительного времени и пришло в ветхое состояние.

Собственника накажут

В управлении госохранкультуры пояснили, что в текущем году собственник объекта, представив обмерные чертежи вышеуказанного строения, обратился в управление с просьбой ликвидировать строение в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

В свою очередь, управление рекомендовало собственнику сохранить объект в качестве неотъемлемого элемента усадьбы П.Н Соколовой и в случае проектирования нового сооружения на земельных участках №8а и №10а по ул.Ошарской включить сохраняемую часть здания №10а в его объемно-пространственное решение.

(фото с сайта autotravel-nn.ru)

Отправившись с проверкой, специалисты управления осмотрели объект. На тот момент был произведен частичный снос здания. Сохранена южная стена и часть внутренних перегородок.

Поскольку снос был осуществлен без согласования с управлением, в отношении собственника составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд Нижегородского района, который назначил собственнику административное наказание и выдал предписание о представлении на согласование в Управление проектной документации на новое строительство.