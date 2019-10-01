Нижегородский Роспотребнадзор напомнил, как правильно мыть руки Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в преддверии Всемирного дня чистых рук напомнило, как правильно их мыть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всемирный день чистых рук

Всемирный день чистых рук отмечается ежегодно 15 октября. Впервые данная инициатива была реализована в 2008 году, когда более 120 миллионов детей из более чем 70 стран одновременно помыли руки с мылом.

"Значимость простой гигиенической процедуры, которая вносит огромный вклад в дело борьбы с "болезнями грязных рук" чрезвычайно велика. Для того, чтобы дети были здоровы, чтобы им меньше угрожали инфекционные заболевания родителям также необходимо чаще рассказывать о значимости мытья рук. Процедура простого мытья рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90% микроорганизмов и позволяет значительно снизить передачу инфекций контактно-бытовым путем", - отметила начальник отдела по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора Алла Агапова.

Чем опасны грязные руки?

Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода.

Согласно официальным формам отраслевого статистического наблюдения Роспотребнадзора, в среднем за год посредством контактно-бытового пути передачи, основным элементом, которого являются грязные руки, реализуется более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках являются детьми.

Установлено, что частое мытье рук с мылом родителями способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%.

Мытье рук с мылом является одним из самых эффективных и доступных способов предотвращения острых кишечных инфекций и других заболеваний.

Как правильно мыть руки?

1. Намочите руки под проточной водой

2. Вспеньте мыло и обрабатывайте поверхность рук в течение 15-20 секунд

3. Ополосните руки под проточной водой

4. Осушите поверхность рук посредством полотенца либо сушилки

Когда нужно мыть руки?

- после посещения туалета;

- перед приготовлением еды;

- перед употреблением еды;

- после прикосновения к сырому мясу и рыбе;

- после чихания или кашля;

- после прикосновения к животным;

- после посещения общественных мест и транспорта;

- после уборки;

- после ухода за больными;

- после контакта с вещами и выделениями больного.

Отмечается, что сотрудники нижегородского управления Роспотребнадзора планируют 14 октября провести открытый урок для учащихся лицея №40 (ул М.Горького, 150в). На нем они расскажут, как правильно мыть руки, как часто это необходимо делать и от каких заболеваний можно уберечься, соблюдая простые правила.