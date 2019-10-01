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Бизнес

"Нижегородский теплоход" построил четвертый гидрографический катер для минобороны России

11 октября 2019 14:25  [73] Бизнес
Большой гидрографический катер проекта 23040

Большой гидрографический катер проекта 23040

Фото: ОАО "Завод Нижегородский Теплоход"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Завод "Нижегородский теплоход" построил четвертый большой гидрографический катер в рамках контракта с министерством обороны России. Об этом сообщается на сайте завода.

Катер, выполненный по проекту 23040Г, с названием "Борис Слободник" спущен на воду 10 октября 2019 года. Судно будет эксплуатироваться в составе Черноморского флота.

Отмечается, что построенный ранее в рамках контракта с минобороны гидрографический катер "Борис Козицкий", сейчас успешно проходит испытания.

Напомним, контракт с министерством на строительство катеров проекта 23040Г завод подписал в конце марта 2016 года.

Ранее сообщалось, что завод планировал построить все шесть гидрографических катеров до 2019 года. Первые два судна завод намеревался передать заказчику в 2017 году, поставка еще двух катеров предполагалась в 2018 году и двух последних катеров - в 2019 году. Однако первое судно было спущено на воду только в мае 2018 года.

СПРАВКА:

Проект 23040Г - это стальной однопалубный самоходный катер с алюминиевой одноярусной жилой надстройкой в средней части и ходовой рубкой. Длина катера составляет 33 метра, ширина - 7 метров, высота борта - 3,4 метра, осадка - 1,6 метров, скорость хода - около 13 узлов.

Катер проекта 23040Г предназначен для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров и съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тысяч метров; обслуживания всех типов плавучих предостерегательных знаков, доставки личного состава, продовольствия и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования.

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