Завод "Нижегородский теплоход" планирует спустить на воду первый из шести гидрографических катеров 17 мая Бизнес

Фото: Завод "Нижегородский теплоход"

Завод "Нижегородский теплоход" (Борский г.о.) планирует спустить на воду первый из шести гидрографических катеров 17 мая. Об этом сообщается на сайте завода.

Согласно информации, 17 апреля катер выведен из цеха. Второй катер планируется спустить на воду также в мае.

Катера строятся по заказу минобороны РФ. Первые два катера будут направлены на Балтику. Остальные - в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Основное предназначение катеров: высокоточная площадная съемка рельефа дна и обследование навигационно-опасных объектов на глубинах до 400 м; съемка рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до двух тысяч м; обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков; навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций; лоцманская проводка и лидирование подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Напомним, контракт с минобороны был подписан в марте 2016 года.

СПРАВКА:

Завод "Нижегородский теплоход" - компактная судоверфь, специализирующаяся на реализации проектов полного цикла – от проектирования до постройки и технического сопровождения судов. Основная специализация завода – создание судов технического и вспомогательного флота.