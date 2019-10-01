Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" усиливает судебную работу с должниками Общество

Более 20 тысяч заявлений на вынесение судебных приказов в отношении жителей Дзержинска и Кстова направлено в суд Нижегородским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" в течение текущего года. Все они являются должниками за отопление и горячую воду, пояснили в пресс-службе компании.

После вынесения судебного решения о принудительном взыскании с должника, помимо самого долга, взимаются пени за просрочку платежа, госпошлина и исполнительский сбор службы судебных приставов (ССП) в размере 7% от общей суммы задолженности. Также ССП может запретить должникам выезд за пределы РФ. При этом данная санкция снимается только после полного погашения просуженной задолженности и предоставления в службу судебных приставов подтверждающих документов.

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание, что при подаче документов в суд в отношении должников за отопление и горячую воду применяется солидарная ответственность, предусмотренная Жилищным кодексом РФ. На каждого из солидарных должников, будь то собственник, наниматель помещения или члены его семьи, может быть возложена обязанность погашения долга как в части, так и полностью, как на единственного должника.

В текущем году в отношении должников за отопление и горячую воду в банки, службу судебных приставов, пенсионный фонд и другие организации направлено порядка 35 тысяч исполнительных документов. Это количество включает в себя повторное направление исполнительных документов для принудительного взыскания.

"Мы проводим комплексную работу с должниками, напоминая о необходимости погашения долга за отопление и горячую воду и о последствиях неоплаты. К сожалению, есть жители, которые безответственно относятся к выполнению своих обязательств. Хочется напомнить им, что рано или поздно им все равно придется оплатить счета по решению суда. Документы в суд направляются по всем гражданам, имеющим задолженность за период от 2-х месяцев", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.