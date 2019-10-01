Иван Носков уволил Наталью Суханову с поста замглавы Дзержинска Политика

Иван Носков уволил Наталью Суханову с поста заместителя главы Дзержинска. Как сообщили в пресс-службе администрации, глава города подписал распоряжение об увольнении 11 октября 2019 года.

Информация об исполняющем обязанности заместителя главы города будет сообщена дополнительно, пояснили в пресс-службе.

Наталья Суханова была назначена заместителем главы Дзержинска по соцполитике в январе этого года. Таким образом, она проработала на этой должности менее года.

До этого Наталья Суханова работала в должности директора департамента культуры Нижнего Новгорода (с марта 2016 года). В ноябре прошлого года стало известно, что она покидает пост в связи с переходом на другую работу.

СПРАВКА:

Наталья Евгеньевна Суханова родилась в Дзержинском районе Горьковской области 5 марта 1978 года. В 2000 году окончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности "Политология", в 2015 году - НГЛУ им. Н.А. Добролюбова по направлению "Международные отношения".

С 1999 года по 2003 год работала в различных коммерческих компаниях. С 2003 года по 2011 год - директор ООО "Туристический клуб "Апельсин". С 2011 года по июнь 2013 год - заместитель начальника управления туризма, потребительского рынка и услуг, начальник отдела развития туризма и народных художественных промыслов министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области.

С 2014 года по 2015 год работала в министерстве спорта Нижегородской области, сначала в должности начальника отдела молодежной политики, затем – в должности начальника отдела подготовки к Чемпионату Мира по футболу. С марта 2016 года по ноябрь 2018 года - директор департамента культуры Нижнего Новгорода.

Замужем, воспитывает 2 сыновей.