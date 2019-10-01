Нижегородский водоканал запустил акцию "В новый год без долгов" Общество

Нижегородский водоканал запустил акцию "В новый год без долгов": с 1 октября и до конца года жители Нижнего Новгорода и Кстовского района могут оплатить свою задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения без начисления пени.

Директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов рассказал, что акция "В новый год без долгов" проводится уже четвертый год подряд и каждый раз дает хороший экономический эффект. С 2016 года в ней приняли участие более 3500 человек, погасив задолженность перед Нижегородским водоканалом на 32 миллиона рублей.



"В настоящее время задолженность нижегородцев перед предприятием за услуги холодного водоснабжения и водоотведения составляет более 500 тысяч рублей. И тенденция такова, что сумма ежегодно увеличивается. Акция дает возможность жителям избежать оплаты пени, и опыт прошлых лет показывает, что жители погашают в том числе те задолженности, срок которых превышает 3 года. В 2018 году перед Новым годом нижегородцы погасили долгов на общую сумму в 15 миллионов рублей, в текущем году мы ожидаем не меньших результатов", - отметил Николай Смирнов.



Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 декабря 2019 года полностью оплатить задолженность за холодную воду и водоотведение, включая начисления за последний расчетный месяц, но без пени. Для того, чтобы из последующих платежек пени исключили, в срок до 20 января 2020 года нужно заполнить заявление об участии в акции и предоставить полный комплект документов в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала или выслать по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru.



С более подробной информацией о сроках и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе "Абонентам", а также в Центре по работе с абонентами по адресу ул. Политбойцов, д. 21А.