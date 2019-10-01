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Общество

Более 5 тысяч человек делали зарядку на форуме "Россия – спортивная держава" 11 октября

11 октября 2019 16:30  [60] Общество

Фото: Александр Воложанин

Более 5 тысяч человек делали зарядку на форуме "Россия – спортивная держава" 11 октября 2019 года. Главной площадкой стал стадион "Нижний Новгород". На поле арены вышли более 4 тысяч человек. Вместе с участниками и гостями форума в зарядке принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Отличное настроение после зарядки! У нас действительно рабочий день, деловой форум. Вчера было много серьезных переговоров, дискуссий, площадок. Сегодня уже успел провести ряд встреч. То, что мы встроили эту зарядку в программу форума – это замечательно!", - сказал Глеб Никитин.

"Спорт должен становиться по-настоящему модным среди всех возрастов. Видно, насколько с душой сегодня занимались как взрослые, так и дети. Это действительно заряжает, и уже хочется опять "в бой" — на переговоры, в работу", - добавил глава региона.

На поле стадиона "Нижний Новгород" также можно было встретить призера Олимпийских игр, биатлониста Николая Круглова, Олимпийскую чемпионку Дарью Шкурихину, блогеров, игроков всех профессиональных спортивных клубов города. Провела зарядку известная журналистка, телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки.

"Работу никто не отменял. Но когда работа проходит на фоне таких спортивных праздников – она спорится! Мы вчера говорили очень много про будущее спорта. Говорили, что круто, что здесь в Нижнем Новгороде после Чемпионата мира по футболу такое наследие, такой форум и такое количество людей", - отметила Тина Канделаки.

Картинка со стадиона транслировалась на другие площадки, где в это же время также делали зарядку. К главной площадке присоединились: 6 ФОКов региона, Главное управление МЧС России по Нижегородской области (там зарядку провела бадминтонистка Валерия Сорокина); вместе с Академией МВД РФ зарядку делал Чемпион мира по боксу Артем Пашпорин, а вместе со студентами ННГУ им. Н.И.Лобачевского – чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Также зарядку провели и сотрудники Горьковского автомобильного завода. Участниками мероприятия на ГАЗе стали около 200 автозаводцев. Провел ее чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин.

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