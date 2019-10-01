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Происшествия

Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиск пенсионерки, потерявшейся на кладбище

11 октября 2019 17:00  [32] Происшествия

Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиск 86-летней Татьяны Угаровой, которая сегодня потерялась на кладбище. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного центра "Рысь".

Утром 11 октября 2019 года пенсионерка отправилась на кладбище в 7 микрорайоне и пропала.

Согласно информации, женщина худощавого телосложения, ее рост - 160 см, у женщины седые волосы. Она была одета в фиолетовое пальто и черный платок с цветами. При себе у пенсионерки есть клюшку.

Волонтеры обращают внимание на то, что женщина страдает потерей памяти.

Напомним, волонтеры разыскивают пропавшего на Бору Георгия Балтабаева.

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