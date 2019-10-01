Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиск пенсионерки, потерявшейся на кладбище

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Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиск 86-летней Татьяны Угаровой, которая сегодня потерялась на кладбище. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного центра "Рысь".
Утром 11 октября 2019 года пенсионерка отправилась на кладбище в 7 микрорайоне и пропала.
Согласно информации, женщина худощавого телосложения, ее рост - 160 см, у женщины седые волосы. Она была одета в фиолетовое пальто и черный платок с цветами. При себе у пенсионерки есть клюшку.
Волонтеры обращают внимание на то, что женщина страдает потерей памяти.
Напомним, волонтеры разыскивают пропавшего на Бору Георгия Балтабаева.
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