Движение на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, где столкнулись три фуры, возобновлено после ДТП

Фото:
Движение на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, где 11 октября столкнулись три фуры, возобновлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
Три фуры, столкнувшись на трассе, стали причиной перекрытия движения.
Фуры передвигались в сторону Москвы. ДТП произошло в 13:20 на 425 км автодороги.
Из-за столкновения автомобилей на трассе перекрыли движение. Сейчас оно восстановлено.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+