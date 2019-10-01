Движение на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, где столкнулись три фуры, возобновлено после ДТП Происшествия

Фото: Предоставлено ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Движение на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, где 11 октября столкнулись три фуры, возобновлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Три фуры, столкнувшись на трассе, стали причиной перекрытия движения.

Фуры передвигались в сторону Москвы. ДТП произошло в 13:20 на 425 км автодороги.

Из-за столкновения автомобилей на трассе перекрыли движение. Сейчас оно восстановлено.