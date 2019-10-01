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Происшествия

Движение на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, где столкнулись три фуры, возобновлено после ДТП

11 октября 2019 17:02  [36] Происшествия

Фото: Предоставлено ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Движение на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, где 11 октября столкнулись три фуры, возобновлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Три фуры, столкнувшись на трассе, стали причиной перекрытия движения.
Фуры передвигались в сторону Москвы. ДТП произошло в 13:20 на 425 км автодороги.

Из-за столкновения автомобилей на трассе перекрыли движение. Сейчас оно восстановлено.

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