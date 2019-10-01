Три фуры столкнулись на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области 11 октября, перекрыв движение Происшествия

Фото: Предоставлено ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Три фуры столкнулись на трассе М-7 "Волга" на 425 км в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МВД.

В ведомстве пояснили, что в результате ДТП пострадавших нет. Фуры следовали в сторону Москвы.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, на сейчас на трассе перекрыто движение. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД.

Для транспорта организован объездной маршрут в сторону Москвы и обратно по трассе Р-158 через п.Дружный, п.Ольгино, далее по 22К-0125 через п.Окский на М-7 "Волга" (обход Нижнего Новгорода).