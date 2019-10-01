"Транснефть-Верхняя Волга" провела масштабные показательные пожарно-тактические учения под Нижнем Новгородом Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" провело масштабные показательные пожарно-тактические учения (ПТУ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Староликеево" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Учения состоялись в рамках учебно-методического сбора с договорными подразделениями федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по охране объектов ПАО "Транснефть". Сбор проходил на базе АО "Транснефть-Верхняя Волга" с 10 по 11 октября 2019 года.

Ход пожарно-тактических учений оценивала наблюдательной комиссия в составе генерального директора АО "Транснефть-Верхняя Волга" Ю.Л. Левина, руководства ГУ МЧС России по Нижегородской области, начальников отделов пожарной безопасности структурных подразделений системы "Транснефть", руководителей договорных подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы.

По замыслу учений на резервуаре вертикальном стальном объемом 10 тысяч куб.м. в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении газоопасных работ произошел "взрыв с последующим возгорание дизельного топлива". Автоматическая установка пожаротушения не сработала, система водяного охлаждения повреждена "взрывом". После получения первых сигналов об условном пожаре персонал станции произвел необходимые технологические переключения.



Оперативно на место условного возгорания прибыли добровольные пожарные дружины ЛПДС "Староликеево" и пожарно-спасательные подразделения территориального гарнизона регионального ГУ МЧС. Совместно с персоналом станции была организована локализация и ликвидация "пожара". Была проведена пенная атака с использованием пожарных пеноподъемников.

В учениях принимали участие 120 человек личного состава пожарной охраны станции и подразделений МЧС, использовалось 24 единицы пожарной спецтехники.

По итогам учений членами наблюдательной комиссии была дана положительная оценка эффективности проведенных мероприятий. Персонал ЛПДС "Староликеево" подтвердил готовность к выполнению практических действий по ликвидации нештатных ситуаций на объектах АО "Транснефть-Верхняя Волга". Все поставленные цели и задачи были достигнуты – условный пожар был локализован в кратчайшие сроки.