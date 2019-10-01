МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС в связи с усилением ветра Общество

МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС в связи с усилением ветра.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", вечером 12 октября местами по Нижегородской области и г.о. г. Нижнему Новгороду ожидаются порывы юго-западного, западного ветра до 15-18 м /с. Такая ситуация может сохраняться в течение суток 13 октября.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Возможны затруднения при проведении

высотных, аварийно-восстановительных работ.