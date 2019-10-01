Последние новости рубрики Общество
12 октября 2019 18:09  [97] МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС в связи с усилением ветра
12 октября 2019 17:36  [97] Свыше 31 тысячи жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства на 2020 год
12 октября 2019 17:02  [106] Летний кинотеатр, фонтан с подсветкой и столы для игры в шахматы появились в селе Вад благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"
12 октября 2019 14:51  [217] Дольщикам ЖК "Европейский" озвучили два варианта решения проблемы с долгостроем
12 октября 2019 12:43  [184] Нижегородская служба по тарифам первой в России установила тариф на раздельный сбор отходов
12 октября 2019 08:03  [401] Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин проведет региональное родительское собрание 12 октября
11 октября 2019 18:45  [436] Нижний сегодня: главные события дня
11 октября 2019 18:04  [173] Нижегородцы по телефону горячей линии смогут известить прокуратуру о нарушениях в сфере ЖКХ
11 октября 2019 16:30  [210] Более 5 тысяч человек делали зарядку на форуме "Россия – спортивная держава" 11 октября
11 октября 2019 16:08  [157] Нижегородский водоканал запустил акцию "В новый год без долгов"
Общество

МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС в связи с усилением ветра

12 октября 2019 18:09  [97] Общество

МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС в связи с усилением ветра.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", вечером 12 октября местами по Нижегородской области и г.о. г. Нижнему Новгороду ожидаются порывы юго-западного, западного ветра до 15-18 м /с. Такая ситуация может сохраняться в течение суток 13 октября.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Возможны затруднения при проведении
высотных, аварийно-восстановительных работ.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph