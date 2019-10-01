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Экономика

Нижегородские предприятия начнут развивать промышленный туризм

13 октября 2019 14:39  [29] Экономика
Производство группы ГАЗ

Производство группы ГАЗ

Стратегическая сессия "Создание и разработка единой региональной программы промышленного туризма на базе универсальной методики Агентства Стратегических Инициатив" состоится в Нижнем Новгороде 14 октября. Об этом сообщили организаторы.

Организаторами выступили: правительство Нижегородской области, Агентство стратегических инициатив и компания MICEMarket (партнер АСИ) при поддержке представительства правительства Нижегородской области при правительстве Российской Федерации.

Участникам мероприятия будет представлена универсальная методика по структурированию, разработке и обеспечению проведения экскурсий на промышленных предприятиях, они познакомятся с отработанными эффективными практиками в сфере развития промышленного туризма и форматами работы в данном направлении.

Перед участниками сессии выступят представители правительства Нижегородской области, Агентства стратегических инициатив, представители туриндустрии и таких компаний как Danone, GM-АВТОВАЗ, Балтика, уже успешно реализующих программы промышленного туризма.

Отметим, что промышленный туризм – популярный тренд, который уже почти четверть века существует в Европе и активно развивается в России. Сегодня организацию экскурсий на свои производства и в музеи осуществляют такие предприятия, как "Северсталь", "Металлоинвест", "Челябинский трубопрокатный завод", "Фосагро" и др.  Промышленные туры предлагает также ряд нижегородских компаний, среди которых "Объединенная металлургическая компания" (Выкса) и "Группа ГАЗ". 

Потребителями промышленного туризма являются не только туристы, интересующиеся производством и историей региона, но и делегации по обмену опытом, журналисты, школьники, студенты профильных вузов, действующие либо потенциальные инвесторы. Преимущества от внедрения и развития промышленного туризма для производственных организаций заключаются в новых возможностях продвижения бренда, создания положительного имиджа компании, продвижении торговой марки предприятия, привлечении инвесторов, формировании кадрового потенциала.

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