Пожарные спасли нетрезвую жительницу Заволжья Происшествия

Пожарные спасли нетрезвую жительницу Заволжья. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о пожаре в квартире жилого дома на улице Пирогова в Заволжье Городецкого района поступила 13 октября 2019.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели постельные принадлежности в одной из комнат квартиры. Внутри квартиры была обнаружена женщина, 1968 г.р. в состоянии алкогольного опьянения.

Ее удалось спасти, с отравлением продуктами горения, женщина была госпитализирована.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Причиной пожара стало неосторожное курение.

Ранее, сотрудники МЧС спасли нижегородца, который повис на карнизе 11 этажа во время пожара в доме по ул.Невзоровых в Советском районе.