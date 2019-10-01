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Теплицу с коноплей обнаружили нижегородские полицейские у жителя Сарова. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Нижегородской области 14 октября 2019 года.
Согласно информации, у 33-летнего мужчины было обнаружено и изъято 35 кустов этого растения. Он выращивал коноплю в теплице на своем приусадебном участке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что житель Арзамаса также выращивал коноплю в теплице.
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