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Проблемы отношений власти и бизнеса обсудят на эксперт-клубе ФоРГО в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества.
Очередное заседание Эксперт-клуба состоится в среду, 16 октября, в конгресс-зале отеля "Sheraton" (Театральная площадь, 1). Начало в 14:00. Тема дискуссии: "Малый и средний бизнес как политический класс России".
Встреча пройдет в формате круглого стола, в котором примут участие представители нижегородских предпринимательских кругов, представители исполнительной власти и депутатского корпуса, а также известные нижегородские эксперты и журналисты.
Участникам дискуссии предложено обсудить следующие вопросы:
- государство и малый бизнес в России: проблема устойчивости партнерских отношений.
- партийно-политическая система и представительная власть как плацдарм артикуляции интересов российского предпринимательства.
- малый и средний бизнес как ресурс протестного движения: проблемы и перспективы.
"У государства и предпринимательского сообщества накопилось много вопросов друг к другу. Отсутствие взаимопонимания при их разрешении негативно влияет на экономику и социальную сферу, нередко становится причиной роста политической напряженности. Предлагая еще раз обсудить проблемы малого и среднего бизнеса, экспертное сообщество ставит перед собой только одну цель – способствовать развитию конструктивного диалога власти и бизнеса", - рассказал руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, анонсируя предстоящую встречу.
Информационными партнерами проекта являются известные нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.
Ранее участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования.
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