Проблемы отношений власти и бизнеса обсудят на эксперт-клубе ФоРГО в Нижнем Новгороде Политика

Фото: с сайта civilfund.ru

Проблемы отношений власти и бизнеса обсудят на эксперт-клубе ФоРГО в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества.

Очередное заседание Эксперт-клуба состоится в среду, 16 октября, в конгресс-зале отеля "Sheraton" (Театральная площадь, 1). Начало в 14:00. Тема дискуссии: "Малый и средний бизнес как политический класс России".

Встреча пройдет в формате круглого стола, в котором примут участие представители нижегородских предпринимательских кругов, представители исполнительной власти и депутатского корпуса, а также известные нижегородские эксперты и журналисты.

Участникам дискуссии предложено обсудить следующие вопросы:

- государство и малый бизнес в России: проблема устойчивости партнерских отношений.

- партийно-политическая система и представительная власть как плацдарм артикуляции интересов российского предпринимательства.

- малый и средний бизнес как ресурс протестного движения: проблемы и перспективы.

"У государства и предпринимательского сообщества накопилось много вопросов друг к другу. Отсутствие взаимопонимания при их разрешении негативно влияет на экономику и социальную сферу, нередко становится причиной роста политической напряженности. Предлагая еще раз обсудить проблемы малого и среднего бизнеса, экспертное сообщество ставит перед собой только одну цель – способствовать развитию конструктивного диалога власти и бизнеса", - рассказал руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, анонсируя предстоящую встречу.

Информационными партнерами проекта являются известные нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.

Ранее участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования.