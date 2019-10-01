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Бизнес

НБД-Банк расширяет перечень сервисных услуг для клиентов

14 октября 2019 13:13  [43] Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой НБД-Банка

НБД-Банк расширяет перечень сервисных услуг для клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В частности, с 14 октября НБД-Банк увеличивает время приема и проведения платежных поручений через систему "Интернет-Банк" для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Теперь все платежи, отправленные через систему "Интернет-Банк", принимаются к исполнению до 19:00 (в рабочие дни).

Кроме того, банк увеличил продолжительность операционного дня на 3 часа, что значительно расширяет возможности для всех наших клиентов вне зависимости от региона ведения бизнеса.

"Осенью, когда деловой сезон начинает набирать обороты, мы традиционно отмечаем рост объемов платежей. Тенденция к увеличению интенсивности работы наших клиентов и количества безналичных операций требует и совершенствования сервисных услуг. Мы всегда чутко отслеживаем потребности клиентов НБД-Банка и стараемся сделать работу с нами еще более удобной и комфортной!", - сказал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

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Теги:
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