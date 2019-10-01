Карантин в нижегородской школе: Владимир Панов поручил разобраться в ситуации с острой кишечной инфекцией

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В школе №47 Советского района (пр.Гагарина) до особого распоряжения введен карантин в связи со вспышкой острой кишечной инфекцией среди учащихся. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил разобраться в ситуации.
Родители оповещены о введении ограничительных мероприятий, а также о необходимости обращения за медицинской помощью в случае малейших недомоганий у ребенка. Начата обработка всех помещений образовательной организации с использованием дезинфицирующих средств.
"11 октября вечером за медицинской помощью в поликлинику №39 обратились пять обучающихся школы с признаками острой кишечной инфекции, на следующий день еще 19 обучающихся обратились с аналогичными признаками, в связи с чем была зарегистрирована острая кишечная инфекция у детей, посещающих школу №47", - пояснили в департаменте.
По состоянию на 13 октября заболели 26 детей, из них 4 человека госпитализированы.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в школе. При обследовании материалов в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шегеллы.
При расследовании в пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании и др.
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