День рождения жирафе Радуге отметят в нижегородском зоопарке Общество

Фото: Пресс-служба Лимпопо

День рождения жирафе Радуге отметят в нижегородском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка "Лимпопо", где находится жираф.

Животному исполняется 5 лет, жираф живет в зоопарке с конца августа 2015 года. Ее привезли из Красноярского зоопарка. Сейчас рост Радуги составляет около 4,4 метра, а когда животное привезли в нижегородский зоопарк она была 2,95 метров.

Детеныш весом около 50 кг и ростом 180 см родился в красноярском зоопарке "Роев ручей" у пары жирафов Принцессы и Байтерека. Радуга - первый жираф, родившийся в Сибири, однако мама животного, у которой это были первые роды, отказалась от детеныша не стала его кормить.

Тогда сотрудники красноярского зоопарка решили отделить Радугу от родителей и выкармливать искусственно. Потом было принято решение передать жирафенка в нижегородский зоопарк. Тут детеныша ждал построенный специально для нее стометровый вольер с высокими потолками.

В день рождения Радуги — 19 октября, состоится показательное кормление животного.