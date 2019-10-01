Последние новости рубрики Общество
14 октября 2019 14:08  [75] День рождения жирафе Радуге отметят в нижегородском зоопарке
14 октября 2019 11:35  [195] Жители Сарова на лесной тропе столкнулись с медведем
14 октября 2019 10:59  [135] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего Дениса Леонова
14 октября 2019 10:43  [298] Нижегородская кадетская школа-интернат будет передана в собственность области
14 октября 2019 10:19  [146] "Капсулу времени" заложат в Канавинском районе 14 октября
14 октября 2019 09:22  [140] Детский лагерь Дивеевского района нарушил требования пожарной безопасности
14 октября 2019 09:04  [128] Более 160 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" перешли на "Электронную квитанцию"
14 октября 2019 00:06  [597] Температура до 0° и продолжительные дожди ожидают нижегородцев на текущей неделе
13 октября 2019 15:45  [337] Молодежное общественное пространство открыли в п. Мухтолово Нижегородской области
13 октября 2019 12:13  [218] Студенты ННГУ организовали хакатон по оптимизации производственных процессов "Теплоэнерго"
Общество

День рождения жирафе Радуге отметят в нижегородском зоопарке

14 октября 2019 14:08  [75] Общество

Фото: Пресс-служба Лимпопо

День рождения жирафе Радуге отметят в нижегородском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка "Лимпопо", где находится жираф.

Животному исполняется 5 лет, жираф живет в зоопарке с конца августа 2015 года. Ее привезли из Красноярского зоопарка. Сейчас рост Радуги составляет около 4,4 метра, а когда животное привезли в нижегородский зоопарк она была 2,95 метров.

Детеныш весом около 50 кг и ростом 180 см родился в красноярском зоопарке "Роев ручей" у пары жирафов Принцессы и Байтерека. Радуга - первый жираф, родившийся в Сибири, однако мама животного, у которой это были первые роды, отказалась от детеныша не стала его кормить.

Тогда сотрудники красноярского зоопарка решили отделить Радугу от родителей и выкармливать искусственно. Потом было принято решение передать жирафенка в нижегородский зоопарк. Тут детеныша ждал построенный специально для нее стометровый вольер с высокими потолками.

В день рождения Радуги — 19 октября, состоится показательное кормление животного.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph