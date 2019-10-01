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Экономика

Чистый убыток НЭТ в I полугодии составил 22 млн рублей по сравнению с прибылью год назад

14 октября 2019 14:49  [72] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 22 млн рублей составил убыток МП "Нижегородэлектротранс" в I половине 2019 года, тогда как годом ранее предприятие завершило полугодие с прибылью в 132 млн рублей. Об этом сообщила директор департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 14 октября 2019 года.

"Основной причиной таких перемен является факт, что тогда было выделено более 200 млн рублей субсидий из бюджета города на погашение кредиторской задолженности. Размер субсидии в этом году составил 100 млн рублей", - пояснила Марина Антипова.

Глава департамента пояснила, что такие изменения в прибыльности свидетельствуют "о неудовлетворительной платёжеспособности предприятия".

В июне этого года сообщалось, что задолженность "Нижегородэлектротранса" перед "ТНС энерго" превысила 127 млн рублей. Также сообщилось, что НЭТ входит в число злостных неплательщиков гарантирующего поставщика электроэнергии.

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