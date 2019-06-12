Порядка 18 тысяч исполнительных листов предъявлено должникам по оплате электроэнергии в Нижегородской области Происшествия

Фото: ТНС энерго НН

Порядка 18 тысяч исполнительных листов предъявлено должникам по оплате электроэнергии в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН".

Компания на постоянной основе проводит активную досудебную и претензионно-исковую работу с недобросовестными потребителями, не соблюдающими условия договора энергоснабжения в части оплаты потребленного энергоресурса.

С начала 2019 года на рассмотрении судов находится: 941 исковое заявление на сумму более 3 млрд рублей - по юридическим лицам, 13, 9 тысяч исковых заявлений и судебных приказов на сумму более 174 млн рублей - по физическим лицам.

Предприятиям и организация было предъявлено 1,3 тысячи исполнительных листов на сумму свыше 739 млн рублей, частным клиентам гарантирующего поставщика – 16, 7 тысяч исполнительных листов на сумму более 236 млн рублей; 169 требований к банкротам - юридическим лицам на сумму свыше 417 млн рублей; 67 требований к банкротам - физическим лицам на сумму 188 тысяч рублей.

В компании отмечают, что, в сравнении с первым полугодием 2018 года, объем претензионно-исковой работы с должниками в среднем увеличился на 23%.

ПАО "ТНС энерго НН"напомнило, что cреди бизнес-клиентов злостными неплательщиками, имеющими наибольшую задолженность по условиям договора по состоянию на 11 июня 2019г. являются: ОАО "РУМО" (задолженность более 203 млн рублей), ОАО "Лысковский электротехнический завод" (задолженность более 52 млн рублей), МУП "Водоканал" Кстовского района (задолженность более 75 млн рублей), АО "Нижегородская областная коммунальная компания"(задолженность более 131 млн рублей), МУ "Теплоэнергетическое производственное предприятие"(задолженность более 38 млн рублей), АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (задолженность более 30 млн рублей), население и приравненные к населению (задолженность более 2 млрд рублей), в т.ч население на прямых расчетах (задолженность более 1 млрд рублей), МП "Городская Управляющая Компания"(задолженность более 38 млн рублей),ОАО "Ильиногорское" (задолженность более 132 млн рублей), МП "Нижегородэлектротранс"(задолженность более 127 млн рублей).

В целях повышения платежной дисциплины должникам регулярно направляются письменные претензии, инициируются ограничения режима потребления электроэнергии, с руководством крупнейших должников дополнительно проводятся переговоры, ведется активная работа с органами исполнительной власти региона и муниципальных образований по повышению платежной дисциплины бюджетных потребителей.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии налажено тесное сотрудничество со службой судебных приставов, в отношении должников применяются различные меры принудительного характера: блокировка банковских счетов, арест личного имущества и транспортных средств, запрет на выезд за пределы России. Также еженедельно проводятся совместные рейды энергетиков и приставов-исполнителей по местам проживания должников.

ПАО "ТНС энерго НН" подчеркивает, что осуществляемая компанией деятельность по ликвидации образовавшейся у потребителей задолженности за электроэнергию направлена в первую очередь на обеспечение стабильного функционирования энергетического сектора Нижегородской области и будет продолжена в дальнейшем.