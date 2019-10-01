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Общество

Депутаты ЗС НО одобрили создание реестра недобросовестных перевозчиков

14 октября 2019 16:16  [50] Общество

Депутаты комитета по транспорту Заксобрания Нижегородской области одобрили создание реестра недобросовестных перевозчиков. Проект изменений в федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом обсудили на заседании комитета 14 октября 2019 года.

В частности, предлагается предусмотреть создание и ведение реестра недобросовестных перевозчиков. Планируется, что этим будет заниматься федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (Минтранс).

По мнению авторов инициативы, реестр недобросовестных перевозчиков позволит не допускать в течение года к участию в открытом конкурсе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников простого товарищества, которые не выполнили определенные требования. Например, не приступили к осуществлению регулярных перевозок в срок, установленный в соответствующих свидетельствах, осуществляли регулярные перевозки после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, а также занимались нелегальными перевозками пассажиров.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что на сегодняшний день уполномоченный орган, являющийся организатором открытого конкурса, не имеет возможности установить факт прекращения действия свидетельства перевозчика, который зарекомендовал себя как недобросовестный. В свою очередь, отсутствие таких данных приводит к необоснованному допуску претендентов на участие в открытом конкурсе.

"Общественный транспорт должен приносить удобства населению, а не проблемы. Создание реестра недобросовестных перевозчиков как раз нацелено на ведение единого ресурса, содержащего информацию о прекращении действия свидетельства за некачественное исполнение услуг по перевозке пассажиров. Из-за халатного отношения к работе страдают, в конечном счете, люди. Нерадивый предприниматель должен понимать: оказал некачественную услугу – попал в "черный список", а значит, лишился заработка. Уверен, что создание такого реестра заставит пересмотреть свое отношение к работе многих перевозчиков, и, как следствие, позволит повысить качество транспортного обслуживания", - отметил Владимир Солдатенков.

В начале этого года в пресс-службе областного парламента сообщали, что база с госномерами автобусов всех перевозчиков будет создана в Нижегородской области.

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