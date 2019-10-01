Новые тарифы на проезд для школьников и студентов введут в Нижегородской области Общество

Новые тарифы на проезд для школьников и студентов введут в Нижегородской области. Как сообщил на заседании комитета по транспорту регионального парламента 14 октября 2019 года, министр транспорта области Павел Саватеев, действующий механизм предоставления права на льготы не удовлетворяет социальных запросов.



Планируется создать три вида новых социальных транспортных карт - на 20,40 и 60 поездок со сроком действия три месяца. Кроме того, планируется отменить привязку к конкретному автобусному маршруту, что позволит посещать школьникам и студентам дополнительные секции и кружки.



"У нас студенты и школьники ездят по бумажным проездным билетам и сегодня при продаже проездного билета учитываются начальный и конечный пункт поездки, но не учитываются промежуточные пункты, связанные с дополнительным образованием. Мы расширяем параметры проездного документа, чтобы им можно было воспользоваться не только при поездке до школы, но и при поездке к местам дополнительного образования. Это будет универсальный проездной билет, которым легче станет пользоваться", - пояснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.





"Для нас очень важно при принятии бюджета на следующий год учитывать выпадающие доходы по всем льготникам. Правительственный заказ на льготные категории граждан должен подтверждаться в полном объеме бюджетом на эти перевозки", - добавил он.

Нововведения начнут действовать с декабря этого года.

Напомним, условия проезда по льготной транспортной карте в Нижегородской области изменились с 1 сентября этого года.