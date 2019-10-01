Нижне-Волжская набережная и театр "Вера" отремонтированы с нарушением закона, - УФАС Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по нижегородской области признало Главное управление по капитальному строительству (ГлавУКС) Нижнего Новгорода нарушившим закон "О защите конкуренции". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия УФАС установила, что ГлавУКС заключало антиконкурентные соглашения с рядом компаний, которые также признаны виновными в аналогичном нарушении.

В частности, управление по капитальному строительству осуществляло дробление сделок при размещении госзаказа. Закон предусматривает заключать госконтракты без конкурсных процедур на сделки, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей. Межу тем, ГлавУКС дробило сделки на суммы, превышающие нормы закона, но заключало со строительными компаниями договоры без конкурса.

К таким компаниям относятся ООО "Ассоциация", ООО "Линия", ООО "Элит-Альянс", ООО "Оптснаб", ООО "Офислайн", ООО "Комус-Приволжье", ООО "Промрезерв". Эти компании также признаны нарушившими статью закона о защите конкуренции.

С апреля 2017 года по апрель 2018 года МКУ "ГлавУКС" заключил договоры с дроблением сделок на строительство детсада в ЖК Зенит, ФОКа "Приокский", детсадов №28 и №60, а также на возведение пристроя к школе №168 в микрорайоне "Сортировочный".

Кроме того, по аналогичным контрактам благоустроена территория Нижне-Волжской набережной и театр "Вера".