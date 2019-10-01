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Бизнес

Господдержку получат 100 молодых специалистов нижегородского агропрома

14 октября 2019 18:50  [58] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Господдержку получат 100 молодых специалистов агропромышленного комплекса Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Поддержка предусмотрена в соответствии с областным законом "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области". Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Денисов, законопроект был разработан по поручению губернатора региона Глеба Никитина и направлен на разрешение проблемы кадрового дефицита в сельскохозяйственной сфере.

"По итогам заседания комиссии по оказанию мер государственной поддержки ежемесячные выплаты в размере 6 и 8 тысяч рублей назначены 35 молодым специалистам - агрономам, зоотехникам, ветврачам, инженерам и в размере 4 тысяч рублей 65 молодым работникам агропрома - трактористам-машинистам, операторам машинного доения коров, операторам по искусственному осеменению", - уточнил Николай Денисов.

Он добавил, что меры господдержки востребованы со стороны молодежи. Сбор заявок на получение выплат продолжается, они будут рассматриваться комиссией на очередном заседании.

"Для привлечения молодых кадров в сельхозпроизводство ведется активная работа по их дальнейшему трудоустройству в сельскохозяйственные организации области. В этом случае предусмотрена выплата аграрной стипендии", - добавил Николай Денисов.

По его словам, для студентов, обучающихся в высших образовательных учреждениях, аграрная стипендия составит 4 тысячи рублей, для учащихся в средних специальных учебных заведениях – 3 тысячи рублей.

Напомним, ранее Глеб Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

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