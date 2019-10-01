Новый сезон в дзержинском театре драмы открылся премьерой rave-комедии "С любовью не шутят" Культура и отдых

Новый сезон в дзержинском театре драмы открылся премьерой rave-комедии "С любовью не шутят" по пьесе Педро Кальдерона. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска.

"Комедия, написанная в XVII веке, прозвучала на сцене нашего театра современно. Премьера, безусловно, удалась", - прокомментировал председатель городской думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов.

"Слово "rave" переводится как "большая дискотека". Ритмы спектакля идут музыкально и калейдоскопично. Эта постановка делалась на молодежную аудиторию. Всегда интересно дать современное звучание классическим пьесам, и в данном случае идеей стало сохранить текст, но включить события в сегодняшний день. Судя по тому, как зал принимал спектакль, мы не ошиблись", - рассказал директор театра Юрий Кислинский.

"Спектакль очень понравился! - поделился своими впечатлениями Сергей Попов.- Комедия, написанная в XVII веке, прозвучала на сцене нашего театра современно; нам, зрителям, было интересно и смешно наблюдать за разворачивающейся интригой. Актеры, что называется, "поймали кураж", и сыграли на одном дыхании! Премьера, безусловно, удалась! Всем дзержинцам рекомендую обязательно увидеть эту новую работу нашей драматической труппы. Спасибо за талантливую постановку Марии Шиманской; актерам - за потрясающе яркое воплощение характеров персонажей. Конечно, отдельная благодарность Лилии Хисматуллиной за сценографию и костюмы".

По словам Юрия Кислинского, совсем скоро дзержинцев ждет постановка из современной драматургии - премьера "Дураки мы, мужики" по пьесе Александра Коровкина, которая будет поставлена главным режиссером театра Андреем Подскребкиным в традициях классической школы. "Мы стараемся быть разными и интересными для нашего зрителя", - сказал директор театра.

Премьера комедии "С любовью не шутят" подготовлена в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда", инициированного партией "Единая Россия", и партпроекта "Театры малых городов". По словам Юрия Кислинского, в этом году три премьерных спектакля будут поставлены на средства проекта: кроме "С любовью не шутят" и "Дураки мы, мужики", еще и новогодняя сказка "Кот Федот и Новый год".

"Уже несколько лет Дзержинская драма участвует в проекте. Средства выделяются как на постановку премьер, так и на материально-техническое обеспечение. В результате спектакли получаются зрелищными и яркими - с хорошими костюмами, художественно-пластическим оформлением сцены. В этом году в рамках проекта приобретен пульт управления световыми эффектами и автобус. В наших планах - развитие гастрольной деятельности", - рассказал директор Дзержинского театра драмы.