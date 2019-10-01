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Бизнес

Клиенты банка "Открытие" достигли целевой доходности до 15% годовых

15 октября 2019 11:24  [73] Бизнес

Клиенты банка "Открытие" достигли целевой доходности до 15% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что банк досрочно погасил структурные продукты с защитой капитала в рамках стратегии доверительного управления "Структурированная" от УК "Открытие" в связи с достижением целевой доходности инвестиций 12% - 15% годовых.

Особенностью структурных продуктов "Открытия" является постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке профессиональными управляющими. Это обеспечивает высокую эффективность инвестиций и оперативность в принятии решений, в том числе возможность досрочного погашения стратегий, которая позволяет клиентам в более ранние и прибыльные сроки зафиксировать свой доход и выгодно реинвестировать заработанную прибыль.

Стратегия доверительного управления, которая приобреталась клиентами банка "Открытие" в феврале – апреле 2018 года, изначально предусматривала срок в три года и целевую доходность 12-14% годовых. Однако по достижении высоких ценовых уровней управляющие УК "Открытие" приняли решение осуществить досрочное погашение, что позволило клиентам зафиксировать доход в размере 12-15% годовых в более ранние сроки.

Денежные средства клиентов по стратегии "Структурированная" были инвестированы в структурный продукт на базе акций компании Nestlé — одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. За разработку и реализацию инвестиционной идеи отвечали специалисты УК "Открытие" и "Открытия Брокер" - компании, с которой начиналась история группы "Открытие". "Открытие Брокер" успешно работает на российском рынке с 1995 года и стабильно входит в тройку лидеров по объему операций клиентов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.

"Инвестиционные продукты пользуются все большей популярностью среди наших клиентов, что связано в первую очередь с их высокой результативностью. Почти 70% клиентов, воспользовавшихся досрочным погашением по стратегии ДУ, реинвестировали свои средства в другие инструменты, которые предлагает наш банк", - отметил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин.

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