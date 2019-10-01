"Снабполимер медицина" начнет создание производства одноразовых шприцев на Бору в 2020 году

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"Снабполимер медицина" планирует начать создание производства одноразовых шприцев на Бору в Нижегородской области в 2020 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в областном минпроме.
Предприятие будет выпускать до 700 млн штук безопасных одноразовых шприцев третьего поколения и одноразовую продукцию для забора, хранения и переливания крови.
Инвестиции в производство превысят 3 млрд рублей. После ввода завода в эксплуатацию будет создано более 500 рабочих мест.
Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, "особенно важно, что это импортозамещающий проект, который поможет улучшить состояние здравоохранения в России, защитив нас от колебаний цен на мировом рынке на жизненно важную продукцию".
Он также сказал, что это будет первое предприятие на территории РФ, до сих пор в стране подобных заводов не существовало, и вся инъекционная продукция с инженерной защитой от повторного применения сейчас поставляется из-за рубежа.
Напомним, что земельный участок для строительства завода инвестиционный совет Нижегородской области одобрил на заседании 16 февраля 2017 года.
В рамках реализации данного проекта подписан специнвестконтракт (СПИК). Подписи под документом поставили Глеб Никитин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также председатель совета директоров ООО "Снабполимер медицина" Владислав Зезюлин.
СПИК позволит компании получить финансовые льготы на федеральном уровне.
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